Bricht Prinz Charles endgültig mit Harry und Meghan?

Während die Annäherung zwischen Harry und seiner Familie offenbar ins Stocken geriet, sollen Prinz William und sein Vater hingegen Geschlossenheit zeigen, insbesondere was die Diskussion über die Zukunft der Monarchie nach Prinz Philips Tod und dem «Ende einer Ära» anbelangt. Royal-Expertin Katie Nicholl betont in der aktuellen Ausgabe des Talkformats «The Royal Beat»: «Sie waren sich in ihrer Vision noch nie so einig.»