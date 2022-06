Bricht Prinz William mit einer alten Tradition?

Eine modernere Monarche durch William & Kate?

Ein Besuch des Prinzenpaares in Jamaika zog harsche Kritik gegen die englische Krone nach sich, denn William und Kate präsentierten sich in Uniform und weissem Kleid, während sie in einem Jeep an der Menschenmenge vorbei fuhren. Das jamaikanische Volk zeigte sich brüskiert, denn sie wurden durch diesen Auftritt zu sehr an die schmerzhafte Zeit der Sklaverei und Kolonialisierung durch die Briten erinnert.