Hat Prinz Harry einen kriminellen Doppelgänger?

Derzeit dürfte der echte Prinz Harry allerdings nicht in Watford, wo der Diebstahl stattfand, weilen, sondern sich in seiner neuen Heimat Montecito im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien mental auf die Krönung seines Vaters vorbereiten. Zu dieser wird er am 6. Mai nach London reisen, um der Zeremonie in der Westminster Abbey beizuwohnen. Seine Ehefrau Herzogin Meghan (41) wird ihn dabei allerdings nicht begleiten, sondern in den USA bleiben, um den vierten Geburtstag des gemeinsamen Sohnes Archie zu feiern.