Charlène gratuliert Albert zum Geburtstag – und bekommt Konkurrenz

Fürst Albert von Monaco (64) feierte am vergangenen Montag Geburtstag und hatte zu diesem Anlass direkt doppelt Grund zur Freude: Seine Ehefrau, Fürstin Charlène von Monaco (44) ist seit Kurzem wieder zurück in der Heimat, nachdem sie sich monatelang wegen psychischer und körperlicher Beschwerden in Behandlung befand, angeblich in einer Privatklinik in der Schweiz. Zu seinem Ehrentag durfte Albert seine Frau also wieder persönlich in die Arme schliessen. Es ist davon auszugehen, dass die Grimaldi-Familie, einschliesslich der Zwillinge Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella (beide 7) gemeinsam auf Alberts neues Lebensjahr anstiessen. Zu Ehren des Fürsten spielten die Carabiniers du Prince vor dem Fürstenpalast sogar ein Ständchen, während Albert vom offenen Fenster aus zusah und sich sichtlich über die Geste freute.