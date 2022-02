Charlène tat sich am Anfang schwer mit ihrer Rolle als Fürstin

Da Charlène nicht nur eine Aussenseiterin des Fürstenhauses war, sondern auch noch in einem anderen Land aufwuchs, sei die Umgewöhnung an das royale Leben eine besonders grosse Herausforderung für sie gewesen, so die Expertin Coryne Hall. «Ich denke, für Aussenstehende ist es ein schrecklicher Druck, in solche Familien einzuheiraten», urteilt Hall. Die gebürtige Charlene Lynette Wittstock fügte sich aber letztlich gut in ihre neue Rolle ein und schenkte dem Fürsten zwei bezaubernde Kinder, die Zwillinge Prinzessin Gabriella und den Thronfolger Prinz Jacques (beide 7).