Charles beendete die Ehe mit Diana direkt nach Harrys Geburt – noch im Spital

Laut Burrell erzählte Prinzessin Diana ihm damals, dass ihr Ehemann ins Spital gekommen sei, einen Blick auf Harry geworfen habe und seine erste Reaktion gewesen sei: «Oh, rote Haare ...» Seit Jahren wird darüber spekuliert, ob Prinz Harry wirklich der leibliche Sohn des Königs sei. In dem Moment scheint auch Charles daran gezweifelt zu haben. Prinzessin Diana erwiderte jedoch, dass es das «Spencer-Gen» sei – sie hiess mit Mädchennamen Diana Spencer. König Charles soll seiner Ehefrau daraufhin in die Augen geschaut und gesagt haben: «Wenigstens habe ich jetzt meinen Erben und meinen Ersatz. Jetzt kann ich zurück zu Camilla!»