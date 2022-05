«Es bleiben grosse Verletzungen»

Bis heute hat der Tod ihres Vaters bei Charlotte Casiraghi Narben hinterlassen. «Bei einem Kind, das sehr jung ein Elternteil verliert, zu einem Zeitpunkt, an dem die Erinnerung noch nicht gefestigt ist, bleibt eine grosse Verletzung bestehen, die nicht verharmlost werden darf», ist sie überzeugt. Den Schmerz des Verlustes versuchte sie mit Erinnerungen zu lindern. So hing in ihrem Zuhause lange ein grosses Porträt von Stefano und sein Auto – ein Rolls-Royce – parkte noch Jahre nach seinem Tod in der Garage, so als würde er gleich wieder einsteigen.