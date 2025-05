Chrissy Teigen trinkt wieder

«Habe es satt, mich an einem Dienstag zu übergeben»

Warum sie den Alkohol nun wieder zulasse, wisse sie selber nicht so genau. «Die Wahrheit ist, ich weiss nicht, was ich tue. Ich weiss hundertprozentig, dass ich mich nüchtern besser mag. Ich weiss hundertprozentig, dass ich mehr schaffe, ich fühle mich ohne Alkohol absolut wohler in meinem Körper. Und ich bin hundertprozentig sauer, dass ich nicht normal sein und in den Ferien mit meinem Mann einen Cocktail trinken kann, ohne dass es acht werden und ich mich beschissen fühle. Ich habe es satt, mich an einem Dienstag zu übergeben. Ich will nicht das Gefühl haben, ich bräuchte einen Shot, um vor einer Menge Leute zu reden.»