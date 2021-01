Corona bescherte Prinzessin Estelle eine Verschnaufpause

Die Mitglieder der schwedischen Königsfamilie gelten als Vorzeige-Royals. Sie leisteten sich in der Vergangenheit kaum einen Skandal, verpatzten kaum einen Auftritt. Damit das so bleibt, wird Prinzessin Estelle, 8, schon im Kindesalter auf ihre künftige Rolle vorbereitet. Sie belegt hinter ihrer Mutter Kronprinzessin Victoria, 43, Platz zwei in der Thronfolge.