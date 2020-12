Der in Grossbritannien vor wenigen Tagen entdeckten Coronavirus-Mutation wird eine um bis zu 70 Prozent höhere Ansteckungsgefahr nachgesagt. Das hat nicht nur den Personenverkehr aus und nach Grossbritannien in die ganze Welt gestoppt. Sondern auch so manche Weihnachtspläne der Briten durcheinander gebracht. Inklusive der der Royals.