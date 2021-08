Im Zuge der Corona-Infektion seiner Tochter konnte der Kronprinz diverse Termine am Montag nicht wahrnehmen. Und auch der Hochzeitstag des Kronprinzen-Paares fällt in Sachen Feiern ins Wasser: Am 25. August jährt sich dieser zum 20. Mal. Die Feierlichkeiten zu diesem Anlass wurden ebenfalls abgesagt. Genaue Angaben zum Gesundheitszustand von Prinzessin Ingrid Alexandra machte das norwegische Königshaus nicht.