Kein Ring für eine Prinzessin

Wieso aber löste ein so schöner Ring in den 80er-Jahren öffentlichen Ärger aus? Die Antwort ist so simpel wie versnobt: Der Ring war kein Unikat – und damit wohl nicht gebührend für eine angehende Königin. Kurz nachdem die Verlobung bekannt wurde und Diana und Charles den Ring beim traditionellen Fotoshooting in Szene setzten, stürzte sich die Presse auf Dianas «Ring von der Stange». Recherchen ergaben nämlich, dass er aus der regulären Kollektion eines Juweliers stammte, die auch an normale Bürger verkauft wurde. Das Design wurde also nicht exklusiv für Dianas Verlobung angefertigt.