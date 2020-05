Als erste dürfen die Grosseltern einen Blick auf ihren jüngsten Enkel werfen: Wohl wegen der aktuellen Coronakrise jedoch nur per Videocall. Am Sonntagnachmittag sei es so weit gewesen und Grossherzog Henri sowie Grossherzogin Maria Teresa hätten den Prinzen kennengelernt. «Ein digitales Treffen zwar, aber voller Emotionen», schreibt der Hof auf Instagram und postet dazu auch gleich ein paar Bilder.