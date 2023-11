Das Fürstentum sieht am Nationalfeiertag rot

Grosser Auftritt für Mini-Royals

Über ihre Kinder sagt die Fürstin an der diesjährigen «Fête du Prince»: «Gabriella und Jacques sind in erster Linie Monegassen.» Als Mutter sei ihr jedoch ebenso wichtig, «ihnen eine Vielfalt an Kulturen und Religionen zu zeigen». Am 10. Dezember feiern die Zwillinge ihren neunten Geburtstag. Und auch wenn die Mini-Royals, wie jetzt geschehen, offiziell mit ihren Eltern auftreten, so ist es Fürst Albert als Regent des Zwergstaates an der Côte d’Azur wichtig, «unsere Kinder zu nichts zu zwingen».