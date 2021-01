Gekocht hat Carl Gustaf

Das hat Königin Silvia dank der Coronakrise gelernt

Vier Monate lang war Königin Silvia zusammen mit König Carl Gustaf wegen der Coronakrise in Isolation. In dieser Zeit fehlten ihr besonders ihre Enkelkinder. Aber auch das Leben ohne Personal dürfte für das Königspaar ziemlich ungewohnt gewesen sein. Nun verriet Silvia, wie sie und ihr Mann den Alltag meisterten und was sie dank der Pandemie gelernt hat.