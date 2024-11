Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) scheint das herausfordernde Jahr, das zum Glück bald hinter ihnen liegt, verändert zu haben – zum Guten. Bereits in ihrer Videobotschaft, in der sie die überstandene Chemotherapie der Royal verkündeten, zeigte sich das Prinzenpaar mit innigen Szenen ihrer Familie nahbar wie nie. Nun gibt Prinz William den Royal-Fans einen weiteren Einblick in ihr Privatleben: Er verrät, welcher Nascherei seine Frau nicht widerstehen kann.