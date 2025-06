Das macht Prinzessin Stéphanie nun den lieben langen Tag

Geldsorgen sollten kein Thema sein

Doch womit finanziert sich Prinzessin Stéphanie von Monaco ihren Ruhestand? Der ehemalige Buchalter des monegassischen Fürstenhauses, Claude Palmero, verriet in einem medienwirksamen Enthüllungsbericht gegenüber «Le Monde», dass Stéphanie jährlich eine Rente aus dem Fürstenhaus in Höhe von 800'000 Franken erhalte. Ausserdem ist sie Mitbesitzerin mehrerer Cafés und Geschäfte der Kette «Replay» in Monaco und Barcelona. Offiziell ist nicht bekannt, wie viel Geld Prinzessin Stéphanie von Monaco hat, es wird jedoch etwa von «The Sun» auf rund 100 Millionen Franken geschätzt. Ein hübsches Sümmchen, um sich mit 60 Jahren zufrieden in den Ruhestand zurückzuziehen.