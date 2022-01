Das sagen uns die neuen Portraits von Herzogin Kate

In Grossbritannien nennt man den 40. Geburtstag «ruby anniversary» – der Rubinrote. Und so dürfte es kein Zufall sein, dass die Duchess of Cambridge auf einer der neuen Portraitaufnahmen, die pünktlich zu den Feierlichkeiten veröffentlicht wurden, in ein glamouröses Kleid, das eine Schulter unbedeckt lässt, genau dieser Farbe gehüllt ist. Die beiden anderen Fotografien zeigen die Herzogin in einer weissen Robe, die an ihr Hochzeitskleid erinnert.