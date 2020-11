Sehnsüchtig mag sich Prinz Charles, 72, vergangenes Wochenende zurück erinnert haben ans Jahr 2008. Da hatten seine beiden Söhne William, heute 38, und Harry, 36, für ihren Dad noch eine Überraschungsparty zum 60. ausgerichtet. Und ihren alten Herrn mit gemeinsamen Reden begeistert. Zumindest berichtete die altehrwürdige TV-Station BBC damals: «In einer kurzen Ansprache dankten die Prinzen William und Harry allen für ihre Teilnahme und würdigten ihren Vater als Inspiration für uns und so viele andere.» Und es ging damals auch recht lustig zu und her. Laut BBC scherzten die Prinzen-Kinder auch, dass sie wegen des Alters ihres Vaters einen elektrischen Sessellift in dessen Anwesen Highgrove in Gloucestershire installieren lassen würden.