3. Der Tag, an dem die Queen starb

Es war ein dunkler Tag für die Welt, als Queen Elizabeth II. am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren verstarb. Am härtesten dürfte der Verlust natürlich die Familie getroffen haben, von der einige Mitglieder an der Seite der Monarchin waren, als diese ihre letzten Atemzüge machte. Nur einer soll gefehlt haben: Prinz Harry. Als dieser nämlich vom Tod der Queen erfuhr, befand er sich angeblich noch auf dem Weg nach Balmoral und setzte sich sofort in ein Flugzeug nach Aberdeeen. Wie Scobie behauptet, habe der Prinz den Palast angefleht, mit der Verkündung des Todes zu warten, bis er auf dem Schloss angekommen ist, doch da seine Landung Verspätung hatte, wollte man offenbar nicht weiter warten und Harry war nicht mal ansatzweise auf Schloss Balmoral, als die Welt vom Tod der Queen erfuhr. Er konnte sich also von seiner Grossmutter nicht verabschieden.