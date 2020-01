Das sind die Tücken von Harrys und Meghans neuem Leben

Sie müssen ihre Rolle in der Gesellschaft finden

Die Journalistin, die in früheren Jahren auch für «The Times» gearbeitet hat, kann sich noch nicht so recht vorstellen, wie sich Harry und Meghan in ihrer neuen Rolle zurechtfinden sollen. «Wie werden sie – und vor allem ihre Beziehung – sich an die neue Realität anpassen?», ist für sie eine zentrale Frage, auf die erst die Zeit eine Antwort haben wird. Wenn sie von Realität spreche, meine sie natürlich nicht die, in der wir alle leben, wie sie erklärt. «Harry und Meghan werden auch ohne die königlichen Verhältnisse in den oberen Schichten der Gesellschaft eine unverdünnte Existenz haben», ist Vine überzeugt.