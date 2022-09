Queen strich Prinz Andrew aus ihrem Testament

Kate, William, Harry und Meghan reich beerbt

Wie «Bunte» berichtet, sollen Details aus dem Vermächtnis der Queen publik geworden sein. So soll Herzogin Kate (40) einen Grossteil des Schmucks der verstorbenen Königin erben, der einen unfassbaren Wert von hunderten Millionen Franken hat. Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) wurden mit dem Frogmore Cottage bedacht, welches sie bereits vor dem Megxit bewohnten. Und Prinz William (40), Herzogin Kate (40) und ihre Kinder, Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) sollen Schloss Windsor bekommen – sie müssten also nur wenige Meter umziehen, denn erst vor kurzem zügelte die Familie ins Adelaide Cottage in Windsor.