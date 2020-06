Elisabeth von Belgien macht's vor

Das Velo ist der Royals liebstes Gefährt

Um für Ferien in der Heimat zu werben, hat sich die belgische Königsfamilie am Samstag aufs Rad geschwungen. Ein Blick in die Fotobücher zeigt: Das Velo ist nicht nur bei den belgischen Royals ein gern genutztes Gefährt.