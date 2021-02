Danach spricht er noch den Rücktritt von den royalen Pflichten an, den die beiden nun definitiv vollzogen haben. «Ich habe gemacht, was jeder Vater und Ehemann tun würde. Es war ein schwieriges, giftiges Umfeld. Die britische Presse hat meine mentale Gesundheit zerstört, also habe ich meine Familie von dort weggebracht.» Er betont aber, dass sein ganzes Leben lang dem öffentlichen Dienst gewidmet sei, egal, wo er lebe: Die Welt ein Stückchen verbessern, Leuten helfen, das sei es, was er und Meghan versuchen zu tun.