Das waren die grössten royalen Skandale

In Anbetracht der jüngsten Ereignisse am britischen Hof scheint es, als wären Prinz Harry, 35, und Herzogin Meghan, 38, die schwierigsten Royals überhaupt. Doch der Eindruck täuscht: In den vergangenen Jahrzehnten ging es am britischen Königshaus immer mal wieder turbulent zu- und her.