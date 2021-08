Diese Begebenheit passt hervorragend zu Fürstin Marie (1940–2021) und Fürst Hans-Adam, 76, – und zu ihrem diskreten Leben in der royalen Welt. Als eines von zehn noch regierenden Adelshäusern in Europa gehören sie fraglos zur ersten königlichen Liga. Die bis zur Verlobung geheime Beziehung entspricht dem, was die Fürstin 2017 selbst resümiert: «Es ist wirklich sehr wertvoll, dass wir uns ohne Presserummel bewegen können.» So erscheinen mehr Bilder der fürstlichen Familie auf den bei Sammlern begehrten Briefmarken als auf den Partyseiten internationaler Magazine. Das bedeutet in keiner Weise, dass die Fürstin in ihrem Land nicht präsent und beliebt ist: Als am Samstag vor einer Woche bekannt wird, dass die 81-Jährige im Krankenhaus in Grabs SG an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben ist, verordnet das Land eine siebentägige Staatstrauer, Fahnen wehen auf halbmast.