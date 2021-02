«Es tat überhaupt nicht weh», sagt Queen Elizabeth II. Gemeint ist der Pieks, den sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Philip am 9. Januar erhalten hat – die Impfung gegen Covid-19. In einem Videocall plauderte die Königin, 94, mit den Verantwortlichen der Impfkampagne in Grossbritannien. Diese ist rasant angelaufen, bereits haben gegen 19 Millionen Menschen eine Dosis erhalten, was Elizabeth II. «bemerkenswert» findet.