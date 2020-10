Der stolze Prinz George und sein Hai-Zahn

Denn Prinz George ist eben nicht einfach nur ein kleiner Junge. Sondern auch eine Person, die Schlagzeilen macht. Und so kam es, wie es kommen musste: Auch in Malta machte die Geschichte die Runde. Und die «Times of Malta» frage sich – sollte das Fossil als Teil des nationalen Erbes nicht eher in ein Museum als in die Hände eines britischen Royals?