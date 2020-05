Deshalb wird aus der Herzogin niemals eine Prinzessin Kate

Dies könnte dann zu solch skurrilen Szenen führen, dass Kate sogar vor ihren eigenen Kindern knicksen müsste, sobald William den Kensington-Palast verlässt. Denn in der «Order of the Precedence», wie sich die Rangfolge in Grossbritannien nennt, ist Kate nur so lange vor ihren Kindern, wie William an ihrer Seite ist. Sonst sind George, Charlotte und Louis als echte Prinzen und Prinzessinnen über ihr, wie etwa auch Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice.