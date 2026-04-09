Detail in Ostervideo sorgt für Ärger bei den Fans

Bekommt Lilibet durchs Barfusslaufen Plattfüsse?

Die Kritiker lassen auf Social Media nicht lange auf sich warten und finden just etwas, dass sie stört: Lilibet trägt keine Schuhe. Wieder einmal. Denn schon auf anderen Beiträgen auf Herzogin Meghans Insta hatte ihre Tochter nichts an den Füssen – und das ist den Hatern ein Dorn im Auge. Ein Blick auf X zeigt, was einige von Meghans Erziehungsmethode halten. «Der Bogen unter Lilibets Füssen verschwindet schon. Ich bezweifle, dass sie jemals Schuhe getragen hat», schreibt ein User etwa. Ein anderer pflichtet dem bei und sieht Lilibets Plattfüsse bereits vor sich.