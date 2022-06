Laut dem britischen Royal-Experten Royal-Experte Neil Sean hat der Umzug aber nichts mit der Suche nach mehr Ruhe oder Landluft zu tun, sie soll eine klare Botschaft in Richtung Prinz Harry senden. Dieser machte sich nämlich in einem Interview im Rahmen der diesjährigen Invictus Games Sorgen um seine Grossmutter und sagte: «Ich will sicher gehen, dass sie gut beschützt wird und die richtigen Leute um sich hat.» Wer die «richtigen Leute» sind, liess Harry offen. Bruder William gibt ihm mit seiner neuen Meldeadresse Windsor die Antwort gleich selber.