Die Corona-Krise fordert auch die Royals

Die schwedischen Royals hingegen setzen auf Aufklärung und Aufmunterung. So zeigten Prinzessin Estelle, 8, und Prinz Oscar, 4, anlässlich des Weltwassertags, wie richtiges Händewaschen geht – was in diesen Zeiten besonders wichtig ist. Zudem besuchte Kronprinzessin Victoria, 42, die schwedische Agentur für Katastrophenschutz und Vorsorge. Mittlerweile befindet sie sich aber zur Sicherheit in Selbstquarantäne und nimmt keine Termine mehr wahr.