Die Dänen-Royals geniessen Familien-Ostern

Am meisten Freude aber hatte wohl Königin Margrethe selber am Malen. Zum einen ist sie bekannt für ihre Kreativität und ihre Liebe zur Kunst, ihre Bilder finden im In- und Ausland Beachtung. Zum anderen waren die Gelegenheiten, zu denen die ganze Familie zusammenkam, im letzten Jahr wegen Corona selten. Umso schöner also, dass es jetzt wieder klappte.