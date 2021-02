Die Dänen-Royals trainieren für nach der Pandemie

2021 aber soll es wieder so weit sein, nur anstatt im Mai im September. Bis dahin, so glauben die Veranstalter, werde sich die Gesellschaft mehr und mehr öffnen können. Und auch Kronprinz Frederik scheint dieser Überzeugung zu sein. Er hoffe, dass viele die Zeit bis zum 12. September nutzen würden, um die Freude an der Bewegung und am Laufen aufrechtzuerhalten», lässt sich der 52-Jährige auf Instagram zitieren und geht gleich mit bestem Beispiel voran.