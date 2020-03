Die dänischen Royals brechen Aufenthalt in der Schweiz ab

Es hätte alles so schön werden sollen, ein «Geschenk für die Kinder», wie es Kronprinzessin Mary, 48, und Kronprinz Frederik, 51, von Dänemark im letzten Herbst ankündigten. Zwölf Wochen lang sollten Prinz Christian, 14, Prinzessin Isabella, 12, und die Zwillinge, Prinz Vincent und Prinzessin Josephine, beide 9, in der Schweiz die Schulbank drücken, in der Lemania-Verbier International School. Und nebenbei genügend Zeit haben, die Schneehänge im Wallis herunterzuflitzen. An jenem Ort, wo die dänischen Royals normalerweise nur ein paar Tage im Jahr verbringen, aber schon länger ein Chalet besitzen.