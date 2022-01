Burger und königliche Bananen

Sollte es mal etwas deftiger zu und her gehen, bestellt die Queen Hamburger. Diese Meldung lässt aufhorchen, denn dass die Monarchin Fast Food mögen soll, kann man sich wirklich kaum vorstellen. Tatsächlich verspeist Queen Elizabeth II. ihre Burger nicht von einem schnöden Fast-Food-Lokal, sondern lässt sie von ihren Leibköchen nach ihrem Gusto zubereiten, wie ihr ehemaliger Koch Darren O'Grady der britischen Zeitung «The Sun» verrät. Dieses Gericht wird aber nur serviert, wenn die Queen ihre Ferien auf ihrem Sommer-Schloss Balmoral in Schottland verbringt und wird ausschliesslich aus selbstgeschossenem Wildfleisch von den eigenen Ländereien zubereitet. Die Queen geniesst das Menü mit Preiselbeeren aber grundsätzlich ohne Brötchen, so Chef McGrady.