Die Grande Dame der Adelswelt feierte ihren 65. Geburtstag

Caroline ist begabt, sie wächst zweisprachig auf, spricht deshalb fliessend Französisch und Englisch. Auch ihr Deutsch und ihr Spanisch sind perfekt. Als Caroline an der Sorbonne in Paris ihr Studium (Politische Wissenschaften, Philosophie, Biologie und Psychologie) beginnt, verbringt auch die Mutter jeweils mehrere Tage in der luxuriösen Wohnung der Grimaldis an der berühmten Avenue Foch. Dort geraten die beiden einmal so heftig aneinander, dass Angestellte danach erzählen, wie Caroline ausruft: «Was du mit mir vorhast, ist unsinnig. Ich pfeife auf Krone und Titel und würde nie eine arrangierte Ehe eingehen. Bitte, lass mich in Ruhe. Ich bin alt genug, um auf mich selbst aufzupassen.»