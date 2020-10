Die grössten Beziehungsgeheimnisse von William und Kate

Zum ersten Mal aufgefallen soll sie ihm übrigens an einer Modeschau an der St. Andrews Universität im März 2002 sein. Der Legende zufolge war William sofort hin und weg, als Kate über den Laufsteg stöckelte. Eine schöne Geschichte, die Robert Lacey in seinem Buch «Battle of Brothers» allerdings infrage stellt. Die beiden sollen sich bereits früher begegnet sein und ganz so zufällig habe die Liebesgeschichte auch nicht begonnen...