Die Highlights vom 96. Geburtstag der Queen

In einem Interview soll er dann laut «The Mirror» behauptet haben, dass er der engste Vertraute der Queen sei und er sie beschützen wolle, da sie sich mit den falschen Leuten umgebe. Man kann sich wohl denken, dass er damit seine Familie meinte und die Aussage einmal mehr ein Seitenhieb auf die Royal Family war. Diese «falschen Leute» gratulierten der Queen aber immerhin zu ihrem 96. Geburtstag – ganz im Gegensatz zu Harry, der beispielsweise auch zur Feier des Tages nach England hätte kommen können. Immerhin hielt er sich zu dem Zeitpunkt des Geburtstags in Europa auf und nicht mal so weit weg von seiner alten Heimat.