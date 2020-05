Danach ging alles ganz schnell: Noch am Tag der Geburt erfuhr die Öffentlichkeit vom grossen Glück mit dem kleinen Prinzen. Und auch den Namen verrieten die frischgebackenen Eltern sogleich: Ihr Sohn heisst Prinz Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume von Luxemburg. Wenige Stunden nach Charles' Niederkunft zeigte sich der Papa in einem Video ganz schön stolz. «Es ist ein wundervoller Tag für mich und meine Frau», sagte Erbgrossherzog Guillaume. «Der, auf den viele Eltern warten, um das eigene Kind in den Armen halten zu können.»