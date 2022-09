So wird das Studentenleben von Kronprinzessin Amalia

Die niederländische Kronprinzessin Amalia (18) ist nun Studentin: Sie macht ihren Bachelor in dem Kombi-Studiengang Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft an der Universität in Amsterdam. An ihrem ersten Tag am 5. September warteten zahlreiche Fotografen auf die 18-Jährige. Vor dem Uni-Gebäude blieb sie kurz für einige Fotos stehen und lächelte in die Kameras.