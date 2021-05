Die Queen braut jetzt ihr eigenes Bier

Das Bier wird vor Ort von der Barsham Brewery in Norfolk aus biologischer Laureate Spring Gerste hergestellt, die auf dem hügeligen Ackerland von Sandringham angebaut wird. Die Flaschen tragen den Namen «Sandringham». Neben Bildern eines Hasen und eines Fasans steht auf dem Etikett noch «Made in the UK for the Sandringham Estate» und «Das Sandringham Anwesen ist ein Paradies für Fasane, Hasen, Eulen und viele andere Tierarten, die in den Wäldern und auf dem Farmland leben.»