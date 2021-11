Vier Staffeln lang schaute das englische Königshaus dem erfundenen Treiben in «The Crown» zu, ohne zu reagieren. Nun soll laut «The Sun» Schluss damit sein. Warum so spät? Die fünfte Staffel soll die bisher brisanteste werden und zeigt unter anderem die Scheidung von Lady Di und Prinz Charles, das skandalöse BBC-Interview mit Diana und den tragischen Tod der Königin der Herzen in Paris. Eine Quelle aus dem Hof erklärt «The Sun»: «Die Anwälte der Königin haben alles genau im Auge. Wegen Harrys lukrativem Netflix-Deal ist ‹The Crown› zu einem noch grösseren Thema geworden.»