Eine Frage treibt Queen Elizabeth II., 95, dieser Tage besonders um: Was wird aus Weihnachten auf ihrem Landsitz in Sandringham? Dort verbringt sie traditionell mit ihrer Familie die Festtage. Wie schon im Jahr zuvor scheint nun jedoch aufgrund der erneut hohen Corona-Fallzahlen die finale Entscheidung getroffen worden zu sein. Statt am kommenden Mittwoch per Hubschrauber in die Grafschaft Norfolk zu fliegen, werde die Monarchin auf Schloss Windsor bleiben.