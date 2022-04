Die Queen hat einen neuen Lieblingsenkel

Obwohl seine Mutter aus dem Königshaus stammt, ist Peter Phillips selbst Bürgerlich. Er trägt –auf Wunsch seiner Eltern – also keinen royalen Titel, was ihn aber nicht weniger adelig macht. Es bedeutet lediglich, dass er so gut wie keine royalen Verpflichtungen trägt und nur bei gewissen grossen Anlässen der Royals anwesend ist. So lief er beispielsweise bei der Beerdigung von Prinz Philip im vergangenen Jahr zwischen William und Harry hinter dem Sarg her.