Die Queen lädt ins Autokino

Ganz günstig ist der Spass nicht: Ein Stellplatz fürs Auto kostet 32,50 britische Pfund, was rund 40 Franken entspricht. Wer sich dazu Liegestühle, einen Tisch und Popcorn leisten will, bezahlt weitere neun Franken. Auf dem Gelände soll man sich zudem bei verschiedenen Foodtrucks und an Getränkeständen verpflegen können.