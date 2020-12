Dazu gehörte auch Vulcan, der vor ein paar Wochen gestorben ist und in Windsor begraben sein soll. Mit 13 Jahren hat er aber ein hohes Alter erreicht. Vulcan hatte viele Auftritte mit der Queen: So war er ein Teil des spektakulären Videos für die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in London 2012, als Daniel Craig in seiner Rolle als James Bond die Queen aus dem Palast zu einem Helikopter begleitete, aus dem sie dann (vermeintlich) mit einem Fallschirm ins Olympiastadion sprang. Ausserdem war er 2018 mit ihr auf dem Cover der "Vanity Fair", fotografiert von Annie Leibovitz.