Elizabeth II. und Prinz Philip

Die Queen und ihr Mann gehen (vorübergehend) getrennte Wege

Anfang Woche kehrte Elizabeth II. aus den Ferien zurück nach Windsor Castle. Prinz Philip aber bleibt auf dem privaten Landsitz der königlichen Familie in Sandringham zurück. Seine Gattin wird in nächster Zeit wieder offizielle Aufgaben an kleinen Anlässen wahrnehmen. Solange die Corona-Pandemie wütet, will sie ihren geliebten Mann durch die Quarantäne besonders schützen.