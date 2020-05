Bereits im Oktober 2018 hatte die Kronprinzessin alle mit der Nachricht geschockt, dass sie unheilbar an einer seltenen Form von Lungenfibrose erkrankt ist. Bei dieser Krankheit greift das Immunsystem des Körpers das eigene Gewebe an. Gesundes Lungengewebe vernarbt, weshalb den Betroffenen immer weniger Lungenkapazität zur Verfügung steht. Die Folge sind Atemnot und Abgeschlagenheit. Schon damals kündete die heute 46-Jährige an, dass sie zukünftig wohl kürzertreten werde. Die neuen Bilder der norwegischen Kronprinzessin stimmen ihre Fans bestimmt glücklich.