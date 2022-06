Die schwedische Königsfamilie feiert den Nationalfeiertag

Die Schweden sind stolz auf ihr Land

Während seine Tochter in Stockholm das Schloss für Besuchende öffnete, machte König Carl Gustaf (76) mit seiner Frau Königin Silvia (78) einen Ausflug nach Olofström, um den Automobilhersteller Volvo zu besichtigen und an einer Feier im Holje-Park teilzunehmen. Das Königspaar wurde mit wehenden Fahnen empfangen und in seiner Rede sprach Carl Gustaf davon, wie stolz er auf Schweden sei. «Schweden ist ein Land mit einer reichen Geschichte und einer vielversprechenden Zukunft», sagt der 76-Jährige in seiner Rede im Park. «Nutzen wir beides mit gemeinsamen Kräften. Und lasst uns heute am schwedischen Nationalfeiertag unser Land feiern, unsere Heimat in der Welt.»